Konomi Network (KONO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 7.03$ 7.03 $ 7.03 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +4.62% Prisendring (7D) +4.62%

Konomi Network (KONO) sanntidsprisen er $0.00112171. I løpet av de siste 24 timene har KONO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KONO er $ 7.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KONO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +4.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Konomi Network (KONO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.15K$ 41.15K $ 41.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 112.17K$ 112.17K $ 112.17K Opplagsforsyning 36.69M 36.69M 36.69M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Konomi Network er $ 41.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KONO er 36.69M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.17K.