KONDUX (KNDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0,01877489 24 timer lav $ 0,01958711 24 timer høy All Time High $ 0,187098 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0,10% Prisendring (1D) -0,36% Prisendring (7D) -17,45%

KONDUX (KNDX) sanntidsprisen er $0,01902021. I løpet av de siste 24 timene har KNDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,01877489 og et toppnivå på $ 0,01958711, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNDX er $ 0,187098, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNDX endret seg med -0,10% i løpet av den siste timen, -0,36% over 24 timer og -17,45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KONDUX (KNDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10,42M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17,94M Opplagsforsyning 547,92M Total forsyning 943 410 209,0

Nåværende markedsverdi på KONDUX er $ 10,42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KNDX er 547,92M, med en total tilgang på 943410209.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17,94M.