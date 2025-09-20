Dagens KONDUX livepris er 0,01902021 USD. Spor prisoppdateringer for KNDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KNDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens KONDUX livepris er 0,01902021 USD. Spor prisoppdateringer for KNDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KNDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

USD
KONDUX (KNDX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:25:21 (UTC+8)

KONDUX (KNDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0,01877489
$ 0,01877489$ 0,01877489
24 timer lav
$ 0,01958711
$ 0,01958711$ 0,01958711
24 timer høy

$ 0,01877489
$ 0,01877489$ 0,01877489

$ 0,01958711
$ 0,01958711$ 0,01958711

$ 0,187098
$ 0,187098$ 0,187098

$ 0
$ 0$ 0

-0,10%

-0,36%

-17,45%

-17,45%

KONDUX (KNDX) sanntidsprisen er $0,01902021. I løpet av de siste 24 timene har KNDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,01877489 og et toppnivå på $ 0,01958711, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNDX er $ 0,187098, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNDX endret seg med -0,10% i løpet av den siste timen, -0,36% over 24 timer og -17,45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KONDUX (KNDX) Markedsinformasjon

$ 10,42M
$ 10,42M$ 10,42M

--
----

$ 17,94M
$ 17,94M$ 17,94M

547,92M
547,92M 547,92M

943 410 209,0
943 410 209,0 943 410 209,0

Nåværende markedsverdi på KONDUX er $ 10,42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KNDX er 547,92M, med en total tilgang på 943410209.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17,94M.

KONDUX (KNDX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på KONDUX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på KONDUX til USD ble $ -0,0071094787.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på KONDUX til USD ble $ -0,0002799812.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på KONDUX til USD ble $ +0,002128819607302137.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0,36%
30 dager$ -0,0071094787-37,37%
60 dager$ -0,0002799812-1,47%
90 dager$ +0,002128819607302137+12,60%

Hva er KONDUX (KNDX)

We build SaaS integration solutions that act as a conduit merging creativity and blockchain technology together. A 3D studio we build Metaverse NFT Assets, NFT Marketplace, AR/VR/XR Environments, GameFi and Manufacturing Applications.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

KONDUX (KNDX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

KONDUX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KONDUX (KNDX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KONDUX (KNDX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KONDUX.

Sjekk KONDUXprisprognosen nå!

KNDX til lokale valutaer

KONDUX (KNDX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KONDUX (KNDX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KNDX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om KONDUX (KNDX)

Hvor mye er KONDUX (KNDX) verdt i dag?
Live KNDX prisen i USD er 0,01902021 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KNDX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KNDX til USD er $ 0,01902021. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KONDUX?
Markedsverdien for KNDX er $ 10,42M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KNDX?
Den sirkulerende forsyningen av KNDX er 547,92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKNDX ?
KNDX oppnådde en ATH-pris på 0,187098 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KNDX?
KNDX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KNDX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KNDX er -- USD.
Vil KNDX gå høyere i år?
KNDX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KNDX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:25:21 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg.