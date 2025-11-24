KONA pris i dag

Sanntids KONA (KONA) pris i dag er $ 27.63, med en 1.81% endring de siste 24 timene. Nåværende KONA til USD konverteringssats er $ 27.63 per KONA.

KONA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 276,092, med en sirkulerende forsyning på 9.99K KONA. I løpet av de siste 24 timene KONA har den blitt handlet mellom $ 26.93(laveste) og $ 28.06 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 109.49, mens tidenes laveste notering var $ 24.4.

Kortsiktig har KONA beveget seg -1.05% i løpet av den siste timen og -9.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

KONA (KONA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 276.09K$ 276.09K $ 276.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 276.09K$ 276.09K $ 276.09K Opplagsforsyning 9.99K 9.99K 9.99K Total forsyning 9,986.73930441548 9,986.73930441548 9,986.73930441548

Nåværende markedsverdi på KONA er $ 276.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KONA er 9.99K, med en total tilgang på 9986.73930441548. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 276.09K.