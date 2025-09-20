Kommunity Take Over (KTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -0.17% Prisendring (7D) -1.81%

Kommunity Take Over (KTO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KTO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KTO endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.17% over 24 timer og -1.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kommunity Take Over (KTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.35K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.35K Opplagsforsyning 997.96M Total forsyning 997,958,840.922198

Nåværende markedsverdi på Kommunity Take Over er $ 7.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KTO er 997.96M, med en total tilgang på 997958840.922198. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.35K.