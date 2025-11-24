Kome Chan pris i dag

Sanntids Kome Chan (KOME) pris i dag er $ 0.00000696, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende KOME til USD konverteringssats er $ 0.00000696 per KOME.

Kome Chan rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,964.66, med en sirkulerende forsyning på 1.00B KOME. I løpet av de siste 24 timene KOME har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01605948, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000672.

Kortsiktig har KOME beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kome Chan (KOME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kome Chan er $ 6.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOME er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.96K.