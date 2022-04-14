Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kolwaii by Virtuals (VIBES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Informasjon Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance. Offisiell nettside: https://www.kolwaii.com Teknisk dokument: https://docs.kolwaii.com/ Kjøp VIBES nå!

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kolwaii by Virtuals (VIBES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 506.26K $ 506.26K $ 506.26K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 506.26K $ 506.26K $ 506.26K All-time high: $ 0.02029524 $ 0.02029524 $ 0.02029524 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00050625 $ 0.00050625 $ 0.00050625 Lær mer om Kolwaii by Virtuals (VIBES) pris

Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kolwaii by Virtuals (VIBES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VIBES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VIBES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VIBESs tokenomics, kan du utforske VIBES tokenets livepris!

VIBES prisforutsigelse Vil du vite hvor VIBES kan være på vei? Vår VIBES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VIBES tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!