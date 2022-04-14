Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenomics
Kolwaii by Virtuals (VIBES) Informasjon
Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols.
She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing.
On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance.
Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kolwaii by Virtuals (VIBES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Kolwaii by Virtuals (VIBES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet VIBES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange VIBES tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår VIBESs tokenomics, kan du utforske VIBES tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.