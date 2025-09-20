Dagens Kolwaii by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VIBES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VIBES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kolwaii by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VIBES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VIBES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Kolwaii by Virtuals Pris (VIBES)

1 VIBES til USD livepris:

$0.00051498
$0.00051498$0.00051498
-3.70%1D
Kolwaii by Virtuals (VIBES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:47:32 (UTC+8)

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02029524
$ 0.02029524$ 0.02029524

$ 0
$ 0$ 0

-0.93%

-3.76%

-4.95%

-4.95%

Kolwaii by Virtuals (VIBES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VIBES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIBES er $ 0.02029524, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIBES endret seg med -0.93% i løpet av den siste timen, -3.76% over 24 timer og -4.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Markedsinformasjon

$ 514.31K
$ 514.31K$ 514.31K

--
----

$ 514.31K
$ 514.31K$ 514.31K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kolwaii by Virtuals er $ 514.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIBES er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 514.31K.

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kolwaii by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kolwaii by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kolwaii by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kolwaii by Virtuals til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.76%
30 dager$ 0-19.41%
60 dager$ 0-50.36%
90 dager$ 0--

Hva er Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Ressurs

Offisiell nettside

Kolwaii by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kolwaii by Virtuals (VIBES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kolwaii by Virtuals (VIBES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kolwaii by Virtuals.

Sjekk Kolwaii by Virtualsprisprognosen nå!

VIBES til lokale valutaer

Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kolwaii by Virtuals (VIBES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VIBES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Hvor mye er Kolwaii by Virtuals (VIBES) verdt i dag?
Live VIBES prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VIBES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VIBES til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kolwaii by Virtuals?
Markedsverdien for VIBES er $ 514.31K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VIBES?
Den sirkulerende forsyningen av VIBES er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVIBES ?
VIBES oppnådde en ATH-pris på 0.02029524 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VIBES?
VIBES så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til VIBES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VIBES er -- USD.
Vil VIBES gå høyere i år?
VIBES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VIBES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:47:32 (UTC+8)

