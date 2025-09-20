KOLANA (KOLANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00134236 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.50% Prisendring (7D) +20.83%

KOLANA (KOLANA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KOLANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOLANA er $ 0.00134236, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOLANA endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.50% over 24 timer og +20.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KOLANA (KOLANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.59K Opplagsforsyning 749.90M Total forsyning 749,899,990.0

Nåværende markedsverdi på KOLANA er $ 12.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOLANA er 749.90M, med en total tilgang på 749899990.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.59K.