Koku The Shikoku ($KOKU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Koku The Shikoku ($KOKU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Koku The Shikoku ($KOKU) Informasjon Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network. Offisiell nettside: https://kokutheshikoku.com/ Kjøp $KOKU nå!

Koku The Shikoku ($KOKU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Koku The Shikoku ($KOKU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 111.29K $ 111.29K $ 111.29K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 111.29K $ 111.29K $ 111.29K All-time high: $ 0.0114239 $ 0.0114239 $ 0.0114239 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011129 $ 0.00011129 $ 0.00011129 Lær mer om Koku The Shikoku ($KOKU) pris

Koku The Shikoku ($KOKU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Koku The Shikoku ($KOKU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $KOKU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $KOKU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $KOKUs tokenomics, kan du utforske $KOKU tokenets livepris!

$KOKU prisforutsigelse Vil du vite hvor $KOKU kan være på vei? Vår $KOKU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $KOKU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!