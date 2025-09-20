Koku The Shikoku ($KOKU) Prisinformasjon (USD)

Koku The Shikoku ($KOKU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $KOKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $KOKU er $ 0.0114239, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $KOKU endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, +0.54% over 24 timer og -7.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Koku The Shikoku ($KOKU) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Koku The Shikoku er $ 117.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $KOKU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 117.26K.