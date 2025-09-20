Kohler (KOHLER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00339593$ 0.00339593 $ 0.00339593 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -2.27% Prisendring (7D) -6.56% Prisendring (7D) -6.56%

Kohler (KOHLER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KOHLER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOHLER er $ 0.00339593, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOHLER endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -2.27% over 24 timer og -6.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kohler (KOHLER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.80K$ 118.80K $ 118.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 118.80K$ 118.80K $ 118.80K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,981,200.0 999,981,200.0 999,981,200.0

Nåværende markedsverdi på Kohler er $ 118.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOHLER er 999.98M, med en total tilgang på 999981200.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.80K.