Kofi Aptos (KAPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kofi Aptos (KAPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Kofi Aptos (KAPT) Informasjon Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity. Offisiell nettside: https://kofi.finance

Kofi Aptos (KAPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kofi Aptos (KAPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.74M Total forsyning: $ 7.86M Sirkulerende forsyning: $ 7.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.74M All-time high: $ 5.58 All-Time Low: $ 3.77 Nåværende pris: $ 4.42

Kofi Aptos (KAPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kofi Aptos (KAPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAPTs tokenomics, kan du utforske KAPT tokenets livepris!

KAPT prisforutsigelse Vil du vite hvor KAPT kan være på vei? Vår KAPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

