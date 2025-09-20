Kofi Aptos (KAPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.52 24 timer lav $ 4.77 24 timer høy All Time High $ 5.58 Laveste pris $ 3.77 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -3.63% Prisendring (7D) -0.98%

Kofi Aptos (KAPT) sanntidsprisen er $4.57. I løpet av de siste 24 timene har KAPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.52 og et toppnivå på $ 4.77, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAPT er $ 5.58, mens den rekordlave prisen er $ 3.77.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAPT endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -3.63% over 24 timer og -0.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kofi Aptos (KAPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.76M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.76M Opplagsforsyning 7.82M Total forsyning 7,818,327.64854242

Nåværende markedsverdi på Kofi Aptos er $ 35.76M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAPT er 7.82M, med en total tilgang på 7818327.64854242. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.76M.