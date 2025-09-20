Kochi Inu (KOCHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.46% Prisendring (7D) -2.06% Prisendring (7D) -2.06%

Kochi Inu (KOCHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KOCHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOCHI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOCHI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -2.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kochi Inu (KOCHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.89K$ 11.89K $ 11.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.89K$ 11.89K $ 11.89K Opplagsforsyning 1.00T 1.00T 1.00T Total forsyning 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kochi Inu er $ 11.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOCHI er 1.00T, med en total tilgang på 1000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.89K.