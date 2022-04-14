KOBAN (KOBAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KOBAN (KOBAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KOBAN (KOBAN) Informasjon What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games. Offisiell nettside: https://koban.world/ Kjøp KOBAN nå!

KOBAN (KOBAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KOBAN (KOBAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 956.78K $ 956.78K $ 956.78K Total forsyning: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Sirkulerende forsyning: $ 734.94M $ 734.94M $ 734.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M All-time high: $ 0.02602948 $ 0.02602948 $ 0.02602948 All-Time Low: $ 0.00123537 $ 0.00123537 $ 0.00123537 Nåværende pris: $ 0.00130184 $ 0.00130184 $ 0.00130184 Lær mer om KOBAN (KOBAN) pris

KOBAN (KOBAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KOBAN (KOBAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOBAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOBAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOBANs tokenomics, kan du utforske KOBAN tokenets livepris!

