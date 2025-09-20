KOBAN (KOBAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00126692, 24 timer høy $ 0.00157, All Time High $ 0.02602948, Laveste pris $ 0.00126692, Prisendring (1H) -0.00%, Prisendring (1D) -7.90%, Prisendring (7D) -26.89%

KOBAN (KOBAN) sanntidsprisen er $0.00127249. I løpet av de siste 24 timene har KOBAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00126692 og et toppnivå på $ 0.00157, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOBAN er $ 0.02602948, mens den rekordlave prisen er $ 0.00126692.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOBAN endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -7.90% over 24 timer og -26.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KOBAN (KOBAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 935.21K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 3.18M, Opplagsforsyning 734.94M, Total forsyning 2,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KOBAN er $ 935.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOBAN er 734.94M, med en total tilgang på 2500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.18M.