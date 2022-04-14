KNOX Dollar (KNOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KNOX Dollar (KNOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KNOX Dollar (KNOX) Informasjon KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin Offisiell nettside: https://app.reserve.org/arbitrum/token/0x0bbf664d46becc28593368c97236faa0fb397595/overview Kjøp KNOX nå!

KNOX Dollar (KNOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KNOX Dollar (KNOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.48K $ 47.48K $ 47.48K Total forsyning: $ 44.01K $ 44.01K $ 44.01K Sirkulerende forsyning: $ 44.01K $ 44.01K $ 44.01K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.48K $ 47.48K $ 47.48K All-time high: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 All-Time Low: $ 0.978369 $ 0.978369 $ 0.978369 Nåværende pris: $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 Lær mer om KNOX Dollar (KNOX) pris

KNOX Dollar (KNOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KNOX Dollar (KNOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KNOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KNOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KNOXs tokenomics, kan du utforske KNOX tokenets livepris!

