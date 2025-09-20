KNOX Dollar (KNOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.066 $ 1.066 $ 1.066 24 timer lav $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24 timer høy 24 timer lav $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 24 timer høy $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 All Time High $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laveste pris $ 0.978369$ 0.978369 $ 0.978369 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.50% Prisendring (7D) -0.41% Prisendring (7D) -0.41%

KNOX Dollar (KNOX) sanntidsprisen er $1.072. I løpet av de siste 24 timene har KNOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.066 og et toppnivå på $ 1.073, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNOX er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.978369.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNOX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.50% over 24 timer og -0.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KNOX Dollar (KNOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.17K$ 48.17K $ 48.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.17K$ 48.17K $ 48.17K Opplagsforsyning 44.94K 44.94K 44.94K Total forsyning 44,944.87653288296 44,944.87653288296 44,944.87653288296

Nåværende markedsverdi på KNOX Dollar er $ 48.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KNOX er 44.94K, med en total tilgang på 44944.87653288296. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.17K.