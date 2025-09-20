Dagens KNOX Dollar livepris er 1.072 USD. Spor prisoppdateringer for KNOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KNOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens KNOX Dollar livepris er 1.072 USD. Spor prisoppdateringer for KNOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KNOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$1.072
+0.40%1D
KNOX Dollar (KNOX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:24:18 (UTC+8)

KNOX Dollar (KNOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.066
24 timer lav
$ 1.073
24 timer høy

$ 1.066
$ 1.073
$ 1.11
$ 0.978369
--

+0.50%

-0.41%

-0.41%

KNOX Dollar (KNOX) sanntidsprisen er $1.072. I løpet av de siste 24 timene har KNOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.066 og et toppnivå på $ 1.073, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNOX er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.978369.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNOX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.50% over 24 timer og -0.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KNOX Dollar (KNOX) Markedsinformasjon

$ 48.17K
--
$ 48.17K
44.94K
44,944.87653288296
Nåværende markedsverdi på KNOX Dollar er $ 48.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KNOX er 44.94K, med en total tilgang på 44944.87653288296. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.17K.

KNOX Dollar (KNOX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på KNOX Dollar til USD ble $ +0.00531707.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på KNOX Dollar til USD ble $ +0.0032080672.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på KNOX Dollar til USD ble $ +0.0084097328.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på KNOX Dollar til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00531707+0.50%
30 dager$ +0.0032080672+0.30%
60 dager$ +0.0084097328+0.78%
90 dager$ 0--

Hva er KNOX Dollar (KNOX)

KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

KNOX Dollar (KNOX) Ressurs

KNOX Dollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KNOX Dollar (KNOX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KNOX Dollar (KNOX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KNOX Dollar.

Sjekk KNOX Dollarprisprognosen nå!

KNOX til lokale valutaer

KNOX Dollar (KNOX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KNOX Dollar (KNOX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KNOX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om KNOX Dollar (KNOX)

Hvor mye er KNOX Dollar (KNOX) verdt i dag?
Live KNOX prisen i USD er 1.072 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KNOX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KNOX til USD er $ 1.072. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KNOX Dollar?
Markedsverdien for KNOX er $ 48.17K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KNOX?
Den sirkulerende forsyningen av KNOX er 44.94K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKNOX ?
KNOX oppnådde en ATH-pris på 1.11 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KNOX?
KNOX så en ATL-pris på 0.978369 USD.
Hva er handelsvolumet til KNOX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KNOX er -- USD.
Vil KNOX gå høyere i år?
KNOX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KNOX prisprognosen for en mer grundig analyse.
KNOX Dollar (KNOX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.