Knit Finance (KFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00296277, 24 timer høy $ 0.00300993, All Time High $ 3.33, Laveste pris $ 0.0018445, Prisendring (1H) -0.02%, Prisendring (1D) +1.29%, Prisendring (7D) -2.60%

Knit Finance (KFT) sanntidsprisen er $0.00300188. I løpet av de siste 24 timene har KFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00296277 og et toppnivå på $ 0.00300993, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KFT er $ 3.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.0018445.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KFT endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +1.29% over 24 timer og -2.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Knit Finance (KFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 153.05K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 300.49K, Opplagsforsyning 50.93M, Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Knit Finance er $ 153.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KFT er 50.93M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 300.49K.