KleeKai (KLEE) Informasjon KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages! This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell. The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token. Invest today in the future of Blockchain gaming! Offisiell nettside: https://klee.games/ Teknisk dokument: https://klee-games.gitbook.io/documentation/ Kjøp KLEE nå!

KleeKai (KLEE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KleeKai (KLEE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 375.78K $ 375.78K $ 375.78K Total forsyning: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 375.78K $ 375.78K $ 375.78K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om KleeKai (KLEE) pris

KleeKai (KLEE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KleeKai (KLEE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KLEE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KLEE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KLEEs tokenomics, kan du utforske KLEE tokenets livepris!

KLEE prisforutsigelse Vil du vite hvor KLEE kan være på vei? Vår KLEE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KLEE tokenets prisforutsigelse nå!

