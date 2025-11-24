Hva er KLED

Kled AI (KLED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kled AI (KLED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kled AI (KLED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kled AI (KLED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.55M $ 20.55M $ 20.55M Total forsyning: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Sirkulerende forsyning: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.55M $ 20.55M $ 20.55M All-time high: $ 0.055581 $ 0.055581 $ 0.055581 All-Time Low: $ 0.00180339 $ 0.00180339 $ 0.00180339 Nåværende pris: $ 0.0207096 $ 0.0207096 $ 0.0207096 Lær mer om Kled AI (KLED) pris Kjøp KLED nå!

Kled AI (KLED) Informasjon Offisiell nettside: https://www.kled.ai/

Kled AI (KLED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kled AI (KLED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KLED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KLED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KLEDs tokenomics, kan du utforske KLED tokenets livepris!

KLED prisforutsigelse Vil du vite hvor KLED kan være på vei? Vår KLED prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KLED tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!