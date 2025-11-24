Kled AI pris i dag

Sanntids Kled AI (KLED) pris i dag er $ 0.02337569, med en 6.05% endring de siste 24 timene. Nåværende KLED til USD konverteringssats er $ 0.02337569 per KLED.

Kled AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,371,237, med en sirkulerende forsyning på 999.81M KLED. I løpet av de siste 24 timene KLED har den blitt handlet mellom $ 0.0220419(laveste) og $ 0.02361047 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.055581, mens tidenes laveste notering var $ 0.00180339.

Kortsiktig har KLED beveget seg +0.42% i løpet av den siste timen og -11.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kled AI (KLED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.37M$ 23.37M $ 23.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.37M$ 23.37M $ 23.37M Opplagsforsyning 999.81M 999.81M 999.81M Total forsyning 999,811,227.1856133 999,811,227.1856133 999,811,227.1856133

