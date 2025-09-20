Dagens Klaytn Dai livepris er 0.088013 USD. Spor prisoppdateringer for KDAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KDAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Klaytn Dai livepris er 0.088013 USD. Spor prisoppdateringer for KDAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KDAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KDAI

KDAI Prisinformasjon

KDAI Offisiell nettside

KDAI tokenomics

KDAI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Klaytn Dai Logo

Klaytn Dai Pris (KDAI)

Ikke oppført

1 KDAI til USD livepris:

$0.088013
$0.088013$0.088013
-0.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Klaytn Dai (KDAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:47:23 (UTC+8)

Klaytn Dai (KDAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.086817
$ 0.086817$ 0.086817
24 timer lav
$ 0.088701
$ 0.088701$ 0.088701
24 timer høy

$ 0.086817
$ 0.086817$ 0.086817

$ 0.088701
$ 0.088701$ 0.088701

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

$ 0.078561
$ 0.078561$ 0.078561

-0.39%

-0.13%

-2.23%

-2.23%

Klaytn Dai (KDAI) sanntidsprisen er $0.088013. I løpet av de siste 24 timene har KDAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.086817 og et toppnivå på $ 0.088701, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KDAI er $ 1.92, mens den rekordlave prisen er $ 0.078561.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KDAI endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og -2.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Klaytn Dai (KDAI) Markedsinformasjon

$ 908.29K
$ 908.29K$ 908.29K

--
----

$ 908.29K
$ 908.29K$ 908.29K

10.32M
10.32M 10.32M

10,320,002.60099259
10,320,002.60099259 10,320,002.60099259

Nåværende markedsverdi på Klaytn Dai er $ 908.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KDAI er 10.32M, med en total tilgang på 10320002.60099259. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 908.29K.

Klaytn Dai (KDAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Klaytn Dai til USD ble $ -0.00011999750085244.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Klaytn Dai til USD ble $ -0.0019591341.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Klaytn Dai til USD ble $ -0.0171889124.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Klaytn Dai til USD ble $ -0.02401375943443105.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00011999750085244-0.13%
30 dager$ -0.0019591341-2.22%
60 dager$ -0.0171889124-19.52%
90 dager$ -0.02401375943443105-21.43%

Hva er Klaytn Dai (KDAI)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Klaytn Dai (KDAI) Ressurs

Offisiell nettside

Klaytn Dai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Klaytn Dai (KDAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Klaytn Dai (KDAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Klaytn Dai.

Sjekk Klaytn Daiprisprognosen nå!

KDAI til lokale valutaer

Klaytn Dai (KDAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Klaytn Dai (KDAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KDAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Klaytn Dai (KDAI)

Hvor mye er Klaytn Dai (KDAI) verdt i dag?
Live KDAI prisen i USD er 0.088013 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KDAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KDAI til USD er $ 0.088013. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Klaytn Dai?
Markedsverdien for KDAI er $ 908.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KDAI?
Den sirkulerende forsyningen av KDAI er 10.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKDAI ?
KDAI oppnådde en ATH-pris på 1.92 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KDAI?
KDAI så en ATL-pris på 0.078561 USD.
Hva er handelsvolumet til KDAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KDAI er -- USD.
Vil KDAI gå høyere i år?
KDAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KDAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:47:23 (UTC+8)

Klaytn Dai (KDAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.