Klaytn Dai (KDAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.086817 $ 0.086817 $ 0.086817 24 timer lav $ 0.088701 $ 0.088701 $ 0.088701 24 timer høy 24 timer lav $ 0.086817$ 0.086817 $ 0.086817 24 timer høy $ 0.088701$ 0.088701 $ 0.088701 All Time High $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Laveste pris $ 0.078561$ 0.078561 $ 0.078561 Prisendring (1H) -0.39% Prisendring (1D) -0.13% Prisendring (7D) -2.23% Prisendring (7D) -2.23%

Klaytn Dai (KDAI) sanntidsprisen er $0.088013. I løpet av de siste 24 timene har KDAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.086817 og et toppnivå på $ 0.088701, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KDAI er $ 1.92, mens den rekordlave prisen er $ 0.078561.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KDAI endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og -2.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Klaytn Dai (KDAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 908.29K$ 908.29K $ 908.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 908.29K$ 908.29K $ 908.29K Opplagsforsyning 10.32M 10.32M 10.32M Total forsyning 10,320,002.60099259 10,320,002.60099259 10,320,002.60099259

Nåværende markedsverdi på Klaytn Dai er $ 908.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KDAI er 10.32M, med en total tilgang på 10320002.60099259. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 908.29K.