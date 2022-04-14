Klayr (KLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Klayr (KLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Klayr (KLY) Informasjon Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation. Offisiell nettside: https://klayr.xyz Kjøp KLY nå!

Klayr (KLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Klayr (KLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 618.93K $ 618.93K $ 618.93K Total forsyning: $ 193.69M $ 193.69M $ 193.69M Sirkulerende forsyning: $ 190.96M $ 190.96M $ 190.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 627.78K $ 627.78K $ 627.78K All-time high: $ 0.121724 $ 0.121724 $ 0.121724 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00324116 $ 0.00324116 $ 0.00324116 Lær mer om Klayr (KLY) pris

Klayr (KLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Klayr (KLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KLYs tokenomics, kan du utforske KLY tokenets livepris!

KLY prisforutsigelse Vil du vite hvor KLY kan være på vei? Vår KLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KLY tokenets prisforutsigelse nå!

