KittyMineCoin Pris (KMC)
KittyMineCoin (KMC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KMC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KMC er $ 0.00159192, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KMC endret seg med -1.03% i løpet av den siste timen, -16.69% over 24 timer og -21.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på KittyMineCoin er $ 115.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KMC er 988.28M, med en total tilgang på 996368462.904895. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.30K.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-16.69%
|30 dager
|$ 0
|+95.62%
|60 dager
|$ 0
|+95.23%
|90 dager
|$ 0
|--
Just like Bitcoin, $KMC is a layer-1 digital currency but has been implemented through a shared chat log common in many modern video games. $KMC simply uses a syntax specific to the Minecraft chat log for retrieving transactions and blocks that players hash. Implementation of this system in other games is very easy. As KMCoin runs currently, it consumes only 1Mb of RAM, generating trivial energy cost. The program itself is only half a megabyte and can run endlessly on any PC capable of running Java 8 and Minecraft for 146 years, given it can store 1Tb of information on the drive after this 146 year period. It has been designed so players may utilize a new method that packs away the ledger before the file becomes too large, for a fast sync time. The base algorithm itself generates a consensus hash from all of the core mechanisms that store the information and keep the sync time fast. For example, once one million players have been added to an in-game layer-1, KMCoin driven ledger, the max download size for a sync between blocks (30sec) would be roughly 330Mb, yielding a fast sync time. Furthermore, players do not have to download the entire ledger, as the previous information is sufficient for encompassing the immutability of the entire chain. KMCoin is a new approach to creating in-game wealth at the discretion of a community opposed to a central operator. The system ensures all players own their private information and does not break any game End User License Agreements. It is robust, fast and portable to other games with a chat log, given a syntax for retrieving blocks within this log is possible.It's the first ever utilizable blockchain in a video where you get rewarded by the ability to mine tokens by completing tasks in a videogame.
