KittenFinance (KIF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 18.1 24 timer høy $ 18.18 All Time High $ 304.93 Laveste pris $ 2.3 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.18% Prisendring (7D) +0.69%

KittenFinance (KIF) sanntidsprisen er $18.18. I løpet av de siste 24 timene har KIF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 18.1 og et toppnivå på $ 18.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIF er $ 304.93, mens den rekordlave prisen er $ 2.3.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIF endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og +0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KittenFinance (KIF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 687.78K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 745.20K Opplagsforsyning 37.84K Total forsyning 40,999.99665468931

Nåværende markedsverdi på KittenFinance er $ 687.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIF er 37.84K, med en total tilgang på 40999.99665468931. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 745.20K.