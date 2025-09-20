Kitten Wif Hat (KWIF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00015932 $ 0.00015932 $ 0.00015932 24 timer lav $ 0.00017153 $ 0.00017153 $ 0.00017153 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00015932$ 0.00015932 $ 0.00015932 24 timer høy $ 0.00017153$ 0.00017153 $ 0.00017153 All Time High $ 0.00474081$ 0.00474081 $ 0.00474081 Laveste pris $ 0.00008676$ 0.00008676 $ 0.00008676 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -5.70% Prisendring (7D) -10.56% Prisendring (7D) -10.56%

Kitten Wif Hat (KWIF) sanntidsprisen er $0.00016121. I løpet av de siste 24 timene har KWIF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015932 og et toppnivå på $ 0.00017153, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KWIF er $ 0.00474081, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008676.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KWIF endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -5.70% over 24 timer og -10.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kitten Wif Hat (KWIF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 160.62K$ 160.62K $ 160.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 160.62K$ 160.62K $ 160.62K Opplagsforsyning 996.24M 996.24M 996.24M Total forsyning 996,244,772.284303 996,244,772.284303 996,244,772.284303

Nåværende markedsverdi på Kitten Wif Hat er $ 160.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KWIF er 996.24M, med en total tilgang på 996244772.284303. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 160.62K.