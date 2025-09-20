Dagens Kitten Wif Hat livepris er 0.00016121 USD. Spor prisoppdateringer for KWIF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KWIF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kitten Wif Hat livepris er 0.00016121 USD. Spor prisoppdateringer for KWIF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KWIF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 KWIF til USD livepris:

$0.00016121
$0.00016121
-5.70%1D
Kitten Wif Hat (KWIF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:24:05 (UTC+8)

Kitten Wif Hat (KWIF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00015932
$ 0.00015932
24 timer lav
$ 0.00017153
$ 0.00017153
24 timer høy

$ 0.00015932
$ 0.00015932

$ 0.00017153
$ 0.00017153

$ 0.00474081
$ 0.00474081

$ 0.00008676
$ 0.00008676

+0.01%

-5.70%

-10.56%

-10.56%

Kitten Wif Hat (KWIF) sanntidsprisen er $0.00016121. I løpet av de siste 24 timene har KWIF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015932 og et toppnivå på $ 0.00017153, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KWIF er $ 0.00474081, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008676.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KWIF endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -5.70% over 24 timer og -10.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kitten Wif Hat (KWIF) Markedsinformasjon

$ 160.62K
$ 160.62K

--
--

$ 160.62K
$ 160.62K

996.24M
996.24M

996,244,772.284303
996,244,772.284303

Nåværende markedsverdi på Kitten Wif Hat er $ 160.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KWIF er 996.24M, med en total tilgang på 996244772.284303. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 160.62K.

Kitten Wif Hat (KWIF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kitten Wif Hat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kitten Wif Hat til USD ble $ +0.0000020974.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kitten Wif Hat til USD ble $ -0.0000629258.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kitten Wif Hat til USD ble $ -0.0000881990413548887.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.70%
30 dager$ +0.0000020974+1.30%
60 dager$ -0.0000629258-39.03%
90 dager$ -0.0000881990413548887-35.36%

Hva er Kitten Wif Hat (KWIF)

Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kitten Wif Hat (KWIF) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Kitten Wif Hat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kitten Wif Hat (KWIF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kitten Wif Hat (KWIF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kitten Wif Hat.

Sjekk Kitten Wif Hatprisprognosen nå!

KWIF til lokale valutaer

Kitten Wif Hat (KWIF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kitten Wif Hat (KWIF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KWIF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kitten Wif Hat (KWIF)

Hvor mye er Kitten Wif Hat (KWIF) verdt i dag?
Live KWIF prisen i USD er 0.00016121 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KWIF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KWIF til USD er $ 0.00016121. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kitten Wif Hat?
Markedsverdien for KWIF er $ 160.62K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KWIF?
Den sirkulerende forsyningen av KWIF er 996.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKWIF ?
KWIF oppnådde en ATH-pris på 0.00474081 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KWIF?
KWIF så en ATL-pris på 0.00008676 USD.
Hva er handelsvolumet til KWIF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KWIF er -- USD.
Vil KWIF gå høyere i år?
KWIF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KWIF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:24:05 (UTC+8)

