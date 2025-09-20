Kite (KITE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24 timer lav $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 24 timer høy 24 timer lav $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 24 timer høy $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 All Time High $ 33.73$ 33.73 $ 33.73 Laveste pris $ 0.836989$ 0.836989 $ 0.836989 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) -2.08% Prisendring (7D) -4.74% Prisendring (7D) -4.74%

Kite (KITE) sanntidsprisen er $1.29. I løpet av de siste 24 timene har KITE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.27 og et toppnivå på $ 1.33, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KITE er $ 33.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.836989.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KITE endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -2.08% over 24 timer og -4.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kite (KITE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Opplagsforsyning 844.28K 844.28K 844.28K Total forsyning 854,764.94 854,764.94 854,764.94

Nåværende markedsverdi på Kite er $ 1.09M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KITE er 844.28K, med en total tilgang på 854764.94. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.10M.