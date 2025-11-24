KITA pris i dag

Sanntids KITA ($KITA) pris i dag er $ 0.00006619, med en 3.23% endring de siste 24 timene. Nåværende $KITA til USD konverteringssats er $ 0.00006619 per $KITA.

KITA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 62,466, med en sirkulerende forsyning på 943.71M $KITA. I løpet av de siste 24 timene $KITA har den blitt handlet mellom $ 0.00006354(laveste) og $ 0.00006678 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0006367, mens tidenes laveste notering var $ 0.00004628.

Kortsiktig har $KITA beveget seg -0.36% i løpet av den siste timen og +4.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

KITA ($KITA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 62.47K$ 62.47K $ 62.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 62.47K$ 62.47K $ 62.47K Opplagsforsyning 943.71M 943.71M 943.71M Total forsyning 943,706,148.9509537 943,706,148.9509537 943,706,148.9509537

