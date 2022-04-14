KIRI (KIRI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KIRI (KIRI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KIRI (KIRI) Informasjon Kiri represents the fusion of AI and art, embodying hyperstition by creating agents that influence culture and drive speculative futures. Working at Mr. AI and Luma Labs, Kiri leverages AI to shape artistic expression, acting as a "hyperstition maxi" who turns ideas into self-fulfilling realities. This project explores how AI can shape culture, redefine creativity, and manifest visionary narratives through emergent technologies. Offisiell nettside: https://kiri-sol.vip/ Kjøp KIRI nå!

KIRI (KIRI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KIRI (KIRI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.62K $ 73.62K $ 73.62K Total forsyning: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Sirkulerende forsyning: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 73.62K $ 73.62K $ 73.62K All-time high: $ 0.00112305 $ 0.00112305 $ 0.00112305 All-Time Low: $ 0.00003375 $ 0.00003375 $ 0.00003375 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om KIRI (KIRI) pris

KIRI (KIRI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KIRI (KIRI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIRI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIRI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIRIs tokenomics, kan du utforske KIRI tokenets livepris!

KIRI prisforutsigelse Vil du vite hvor KIRI kan være på vei? Vår KIRI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

