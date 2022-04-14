KIRA (KIRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KIRA (KIRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KIRA (KIRA) Informasjon Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you're actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology. Offisiell nettside: https://www.infera.org/

KIRA (KIRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KIRA (KIRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 81.33K $ 81.33K $ 81.33K Total forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Sirkulerende forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 81.33K $ 81.33K $ 81.33K All-time high: $ 0.02057985 $ 0.02057985 $ 0.02057985 All-Time Low: $ 0.00006322 $ 0.00006322 $ 0.00006322 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om KIRA (KIRA) pris

KIRA (KIRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KIRA (KIRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIRAs tokenomics, kan du utforske KIRA tokenets livepris!

