Kira AI pris i dag

Sanntids Kira AI (KIRA) pris i dag er $ 0.00503228, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende KIRA til USD konverteringssats er $ 0.00503228 per KIRA.

Kira AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,032.28, med en sirkulerende forsyning på 1.00M KIRA. I løpet av de siste 24 timene KIRA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.257228, mens tidenes laveste notering var $ 0.00489433.

Kortsiktig har KIRA beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kira AI (KIRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kira AI er $ 5.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIRA er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.03K.