Kintsu Staked Hype pris i dag

Sanntids Kintsu Staked Hype (SHYPE) pris i dag er $ 30.52, med en 1.96% endring de siste 24 timene. Nåværende SHYPE til USD konverteringssats er $ 30.52 per SHYPE.

Kintsu Staked Hype rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 120,252, med en sirkulerende forsyning på 3.95K SHYPE. I løpet av de siste 24 timene SHYPE har den blitt handlet mellom $ 29.67(laveste) og $ 31.92 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 53.2, mens tidenes laveste notering var $ 29.67.

Kortsiktig har SHYPE beveget seg +0.94% i løpet av den siste timen og -19.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 120.25K$ 120.25K $ 120.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 120.25K$ 120.25K $ 120.25K Opplagsforsyning 3.95K 3.95K 3.95K Total forsyning 3,946.008286468346 3,946.008286468346 3,946.008286468346

