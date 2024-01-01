Kinka (XNK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kinka (XNK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kinka (XNK) Informasjon Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space. Offisiell nettside: https://kinka-gold.com Teknisk dokument: https://kinka-gold.com/wp-content/uploads/2024/01/Kinka_white-paper_ver2.pdf Kjøp XNK nå!

Kinka (XNK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kinka (XNK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Total forsyning: $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 Sirkulerende forsyning: $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M All-time high: $ 4,846.93 $ 4,846.93 $ 4,846.93 All-Time Low: $ 221.86 $ 221.86 $ 221.86 Nåværende pris: $ 3,699.34 $ 3,699.34 $ 3,699.34 Lær mer om Kinka (XNK) pris

Kinka (XNK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kinka (XNK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XNK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XNK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XNKs tokenomics, kan du utforske XNK tokenets livepris!

XNK prisforutsigelse Vil du vite hvor XNK kan være på vei? Vår XNK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XNK tokenets prisforutsigelse nå!

