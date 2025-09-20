Kini (KINI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0006635$ 0.0006635 $ 0.0006635 Laveste pris $ 0.0000061$ 0.0000061 $ 0.0000061 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Kini (KINI) sanntidsprisen er $0.00001065. I løpet av de siste 24 timene har KINI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KINI er $ 0.0006635, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000061.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KINI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kini (KINI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K Opplagsforsyning 950.00M 950.00M 950.00M Total forsyning 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kini er $ 10.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KINI er 950.00M, med en total tilgang på 950000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.12K.