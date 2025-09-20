King Sugar Glider Pris (KSG)
King Sugar Glider (KSG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KSG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KSG er $ 0.00140207, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KSG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på King Sugar Glider er $ 17.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KSG er 699.03M, med en total tilgang på 699028737.99257. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.93K.
I løpet av i dag er prisendringen på King Sugar Glider til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på King Sugar Glider til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på King Sugar Glider til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på King Sugar Glider til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ 0
|+31.03%
|60 dager
|$ 0
|+20.33%
|90 dager
|$ 0
|--
KSG is more than just the cutest memecoin on Solana—it’s a revolution in the world of cryptocurrency where cuteness meets innovation. Built on the lightning-fast and scalable Solana blockchain, KSG is designed for a new generation of crypto enthusiasts who value community, creativity, and a little bit of fun in their financial journey. Why KSG? In a world full of serious and complex projects, KSG stands out with its irresistible charm. It’s designed to bring a smile to your face and remind you that crypto can be both profitable and enjoyable. Powered by Solana, one of the fastest and most efficient blockchains, KSG offers lightning-quick transactions and minimal fees, ensuring that your interactions are smooth and cost-effective. Accessible to All: KSG is designed to be approachable for everyone. With a low entry point and a strong presence on social media, it’s easy for anyone to join the KSG movement and start participating in the fun. Our Goals: Expand the KSG Ecosystem: We’re working on exciting developments like KSG-themed NFTs, exclusive merchandise, and community-driven projects that will enhance the KSG experience. While we’re a memecoin at heart, our team is dedicated to ensuring the long-term success and growth of KSG, with a clear roadmap that balances fun with strategic development. KSG isn’t just another token; it’s a lifestyle, a community, and a movement that brings joy and innovation to the world of cryptocurrency. Get ready to embrace the future with the cutest token on Solana—because in the world of KSG, every day is a little brighter and a lot more fun.
