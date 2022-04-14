King Shiba (KINGSHIB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i King Shiba (KINGSHIB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

King Shiba (KINGSHIB) Informasjon The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community's trust in this project. Offisiell nettside: https://www.kingshibaofficial.com/

King Shiba (KINGSHIB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for King Shiba (KINGSHIB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 649.27K $ 649.27K $ 649.27K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 296.69M $ 296.69M $ 296.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M All-time high: $ 0.191508 $ 0.191508 $ 0.191508 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00218822 $ 0.00218822 $ 0.00218822 Lær mer om King Shiba (KINGSHIB) pris

King Shiba (KINGSHIB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak King Shiba (KINGSHIB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KINGSHIB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KINGSHIB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KINGSHIBs tokenomics, kan du utforske KINGSHIB tokenets livepris!

