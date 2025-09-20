King Shiba (KINGSHIB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0020008 $ 0.0020008 $ 0.0020008 24 timer lav $ 0.0022376 $ 0.0022376 $ 0.0022376 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0020008$ 0.0020008 $ 0.0020008 24 timer høy $ 0.0022376$ 0.0022376 $ 0.0022376 All Time High $ 0.191508$ 0.191508 $ 0.191508 Laveste pris $ 0.00000716$ 0.00000716 $ 0.00000716 Prisendring (1H) -0.68% Prisendring (1D) -7.94% Prisendring (7D) +4.80% Prisendring (7D) +4.80%

King Shiba (KINGSHIB) sanntidsprisen er $0.00205988. I løpet av de siste 24 timene har KINGSHIB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0020008 og et toppnivå på $ 0.0022376, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KINGSHIB er $ 0.191508, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000716.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KINGSHIB endret seg med -0.68% i løpet av den siste timen, -7.94% over 24 timer og +4.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

King Shiba (KINGSHIB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 610.55K$ 610.55K $ 610.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Opplagsforsyning 296.69M 296.69M 296.69M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på King Shiba er $ 610.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KINGSHIB er 296.69M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.06M.