King of Legends (KOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008903 $ 0.00008903 $ 0.00008903 24 timer lav $ 0.00009904 $ 0.00009904 $ 0.00009904 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008903$ 0.00008903 $ 0.00008903 24 timer høy $ 0.00009904$ 0.00009904 $ 0.00009904 All Time High $ 0.062072$ 0.062072 $ 0.062072 Laveste pris $ 0.00007502$ 0.00007502 $ 0.00007502 Prisendring (1H) +5.32% Prisendring (1D) +2.07% Prisendring (7D) -14.66% Prisendring (7D) -14.66%

King of Legends (KOL) sanntidsprisen er $0.00009903. I løpet av de siste 24 timene har KOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008903 og et toppnivå på $ 0.00009904, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOL er $ 0.062072, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007502.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOL endret seg med +5.32% i løpet av den siste timen, +2.07% over 24 timer og -14.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

King of Legends (KOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.90K$ 28.90K $ 28.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.45K$ 34.45K $ 34.45K Opplagsforsyning 291.84M 291.84M 291.84M Total forsyning 347,836,703.62 347,836,703.62 347,836,703.62

Nåværende markedsverdi på King of Legends er $ 28.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOL er 291.84M, med en total tilgang på 347836703.62. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.45K.