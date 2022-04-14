King Kovu (LAZY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i King Kovu (LAZY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

King Kovu (LAZY) Informasjon $LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience. Offisiell nettside: https://lazyonbase.com

King Kovu (LAZY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for King Kovu (LAZY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.28K $ 53.28K $ 53.28K Total forsyning: $ 20.19M $ 20.19M $ 20.19M Sirkulerende forsyning: $ 10.83M $ 10.83M $ 10.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 99.26K $ 99.26K $ 99.26K All-time high: $ 0.01783687 $ 0.01783687 $ 0.01783687 All-Time Low: $ 0.00484901 $ 0.00484901 $ 0.00484901 Nåværende pris: $ 0.00491822 $ 0.00491822 $ 0.00491822 Lær mer om King Kovu (LAZY) pris

King Kovu (LAZY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak King Kovu (LAZY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAZY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAZY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAZYs tokenomics, kan du utforske LAZY tokenets livepris!

