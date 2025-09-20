Dagens King Kovu livepris er 0.00724676 USD. Spor prisoppdateringer for LAZY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAZY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens King Kovu livepris er 0.00724676 USD. Spor prisoppdateringer for LAZY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAZY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

King Kovu Pris (LAZY)

1 LAZY til USD livepris:

$0.00724676
$0.00724676
-0.40%1D
King Kovu (LAZY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:16:56 (UTC+8)

King Kovu (LAZY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00724013
$ 0.00724013
24 timer lav
$ 0.00729456
$ 0.00729456
24 timer høy

$ 0.00724013
$ 0.00724013

$ 0.00729456
$ 0.00729456

$ 0.01783687
$ 0.01783687

$ 0.00484901
$ 0.00484901

--

-0.46%

-4.39%

-4.39%

King Kovu (LAZY) sanntidsprisen er $0.00724676. I løpet av de siste 24 timene har LAZY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00724013 og et toppnivå på $ 0.00729456, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAZY er $ 0.01783687, mens den rekordlave prisen er $ 0.00484901.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAZY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og -4.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

King Kovu (LAZY) Markedsinformasjon

$ 78.52K
$ 78.52K

--
----

$ 146.28K
$ 146.28K

10.83M
10.83M

20,185,414.0
20,185,414.0

Nåværende markedsverdi på King Kovu er $ 78.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAZY er 10.83M, med en total tilgang på 20185414.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 146.28K.

King Kovu (LAZY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på King Kovu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på King Kovu til USD ble $ -0.0017954558.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på King Kovu til USD ble $ -0.0030451639.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på King Kovu til USD ble $ -0.008625027647606408.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.46%
30 dager$ -0.0017954558-24.77%
60 dager$ -0.0030451639-42.02%
90 dager$ -0.008625027647606408-54.34%

Hva er King Kovu (LAZY)

$LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

King Kovu (LAZY) Ressurs

Offisiell nettside

King Kovu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil King Kovu (LAZY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine King Kovu (LAZY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for King Kovu.

Sjekk King Kovuprisprognosen nå!

LAZY til lokale valutaer

King Kovu (LAZY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak King Kovu (LAZY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LAZY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om King Kovu (LAZY)

Hvor mye er King Kovu (LAZY) verdt i dag?
Live LAZY prisen i USD er 0.00724676 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LAZY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LAZY til USD er $ 0.00724676. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for King Kovu?
Markedsverdien for LAZY er $ 78.52K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LAZY?
Den sirkulerende forsyningen av LAZY er 10.83M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLAZY ?
LAZY oppnådde en ATH-pris på 0.01783687 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LAZY?
LAZY så en ATL-pris på 0.00484901 USD.
Hva er handelsvolumet til LAZY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LAZY er -- USD.
Vil LAZY gå høyere i år?
LAZY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LAZY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:16:56 (UTC+8)

King Kovu (LAZY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.