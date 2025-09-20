King Kovu (LAZY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00724013 $ 0.00724013 $ 0.00724013 24 timer lav $ 0.00729456 $ 0.00729456 $ 0.00729456 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00724013$ 0.00724013 $ 0.00724013 24 timer høy $ 0.00729456$ 0.00729456 $ 0.00729456 All Time High $ 0.01783687$ 0.01783687 $ 0.01783687 Laveste pris $ 0.00484901$ 0.00484901 $ 0.00484901 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.46% Prisendring (7D) -4.39% Prisendring (7D) -4.39%

King Kovu (LAZY) sanntidsprisen er $0.00724676. I løpet av de siste 24 timene har LAZY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00724013 og et toppnivå på $ 0.00729456, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAZY er $ 0.01783687, mens den rekordlave prisen er $ 0.00484901.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAZY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og -4.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

King Kovu (LAZY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 78.52K$ 78.52K $ 78.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 146.28K$ 146.28K $ 146.28K Opplagsforsyning 10.83M 10.83M 10.83M Total forsyning 20,185,414.0 20,185,414.0 20,185,414.0

Nåværende markedsverdi på King Kovu er $ 78.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAZY er 10.83M, med en total tilgang på 20185414.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 146.28K.