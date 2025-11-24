Kinetiq Staked HYPE pris i dag

Sanntids Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) pris i dag er $ 31.07, med en 2.24% endring de siste 24 timene. Nåværende KHYPE til USD konverteringssats er $ 31.07 per KHYPE.

Kinetiq Staked HYPE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 973,608,542, med en sirkulerende forsyning på 31.29M KHYPE. I løpet av de siste 24 timene KHYPE har den blitt handlet mellom $ 29.57(laveste) og $ 32.14 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 59.44, mens tidenes laveste notering var $ 29.57.

Kortsiktig har KHYPE beveget seg +0.21% i løpet av den siste timen og -20.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 973.61M$ 973.61M $ 973.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 973.61M$ 973.61M $ 973.61M Opplagsforsyning 31.29M 31.29M 31.29M Total forsyning 31,286,221.21876878 31,286,221.21876878 31,286,221.21876878

Nåværende markedsverdi på Kinetiq Staked HYPE er $ 973.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KHYPE er 31.29M, med en total tilgang på 31286221.21876878. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 973.61M.