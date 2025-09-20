Kinetic Kollective (NEBO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 Laveste pris $ 0.385171$ 0.385171 $ 0.385171 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.06% Prisendring (7D) +0.06%

Kinetic Kollective (NEBO) sanntidsprisen er $0.859858. I løpet av de siste 24 timene har NEBO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEBO er $ 35.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.385171.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEBO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kinetic Kollective (NEBO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Opplagsforsyning 1.19M 1.19M 1.19M Total forsyning 2,250,000.0 2,250,000.0 2,250,000.0

Nåværende markedsverdi på Kinetic Kollective er $ 1.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEBO er 1.19M, med en total tilgang på 2250000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.93M.