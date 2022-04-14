Kinesis Silver (KAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kinesis Silver (KAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kinesis Silver (KAG) Informasjon What is Kinesis silver (KAG)? Kinesis silver (KAG) is a silver-backed cryptocurrency, launched by Kinesis - a global trading and digital asset utility platform. Each Kinesis silver (KAG) token is backed by 1 ounce of investment-grade silver bullion, securely stored in Kinesis’ fully insured, audited vaults. The mission behind KAG is to reintroduce physical silver backing to money and provide the global community with a stable store of value. Kinesis silver (KAG) has the everyday utility of a fiat currency; the borderless efficiency of a cryptocurrency, and none of the inherent volatility. KAG enables physical silver bullion to be instantly purchased, traded, spent and sent anywhere in the world, bringing real-world access, value, and utility to physical precious metals. A true stablecoin, KAG allows crypto traders to easily exit volatile markets and enter into the enduring value of physical silver, while earning a monthly yield. What makes KAG unique? In an economic first, KAG holders earned the first debt-free yield on precious metals. All KAG holders receive a passive yield - paid monthly in KAG - simply for holding their metals on the Kinesis platform. The yield is calculated from a 15% share of Kinesis’ global transaction fee revenue which is shared with users who store their silver on the platform. Unlike other silver tokens, KAG can be instantly spent with the Kinesis Virtual Card, worldwide. Accessible via mobile device, the virtual card lets people everywhere instantly convert their KAG holdings into local currency at the point of sale, anywhere Mastercard is accepted. Through digitalising physical gold in the form of KAG, Kinesis has successfully reintroduced silver as a currency. Can I redeem my silver? Every single ounce of silver underpinning KAG is available for redemption, at the click of a button. While other silver-backed cryptos offer redemption, they often set very high minimum withdrawal limits, making redemption unfeasible for everyday investors. Offisiell nettside: https://kinesis.money/ Teknisk dokument: https://kinesis.money/resources/kinesis-whitepaper-en.pdf Kjøp KAG nå!

Kinesis Silver (KAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kinesis Silver (KAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 165.43M $ 165.43M $ 165.43M Total forsyning: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Sirkulerende forsyning: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 165.43M $ 165.43M $ 165.43M All-time high: $ 53.13 $ 53.13 $ 53.13 All-Time Low: $ 4.36 $ 4.36 $ 4.36 Nåværende pris: $ 43.3 $ 43.3 $ 43.3 Lær mer om Kinesis Silver (KAG) pris

Kinesis Silver (KAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kinesis Silver (KAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAGs tokenomics, kan du utforske KAG tokenets livepris!

KAG prisforutsigelse Vil du vite hvor KAG kan være på vei? Vår KAG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

