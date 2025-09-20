Kinesis Silver (KAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 42.01 $ 42.01 $ 42.01 24 timer lav $ 43.72 $ 43.72 $ 43.72 24 timer høy 24 timer lav $ 42.01$ 42.01 $ 42.01 24 timer høy $ 43.72$ 43.72 $ 43.72 All Time High $ 53.13$ 53.13 $ 53.13 Laveste pris $ 4.36$ 4.36 $ 4.36 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) +3.17% Prisendring (7D) +1.70% Prisendring (7D) +1.70%

Kinesis Silver (KAG) sanntidsprisen er $43.36. I løpet av de siste 24 timene har KAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 42.01 og et toppnivå på $ 43.72, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAG er $ 53.13, mens den rekordlave prisen er $ 4.36.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAG endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, +3.17% over 24 timer og +1.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kinesis Silver (KAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 165.63M$ 165.63M $ 165.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 165.63M$ 165.63M $ 165.63M Opplagsforsyning 3.82M 3.82M 3.82M Total forsyning 3,820,061.6828 3,820,061.6828 3,820,061.6828

Nåværende markedsverdi på Kinesis Silver er $ 165.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAG er 3.82M, med en total tilgang på 3820061.6828. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 165.63M.