Kinesis Gold (KAU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kinesis Gold (KAU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Kinesis Gold (KAU) Informasjon What is Kinesis gold (KAU)? Kinesis gold (KAU) is a gold-backed cryptocurrency, launched by Kinesis - a global trading and digital asset utility platform. Each Kinesis gold (KAU) token is backed by 1 gram of investment-grade gold bullion, securely stored in Kinesis’ fully insured, audited vaults. The mission behind KAU is to reintroduce physical gold backing to money and provide the global community with a stable store of value. Kinesis gold (KAU) has the everyday utility of a fiat currency; the borderless efficiency of a cryptocurrency, and none of the inherent volatility. KAU enables physical gold bullion to be instantly purchased, traded, spent and sent anywhere in the world, bringing real-world access, value, and utility to physical precious metals. A true stablecoin, KAU allows crypto traders to easily exit volatile markets and enter into the enduring value of physical gold, while earning a monthly yield. What makes KAU unique? In an economic first, KAU holders earned the first debt-free yield on precious metals. All KAU holders receive a passive yield - paid monthly in KAU - simply for holding their metals on the Kinesis platform. The yield is calculated from a 15% share of Kinesis’ global transaction fee revenue which is shared with users who store their gold on the platform. At the time of writing, Kinesis has paid out over $3,000,000 to KAU holders. Unlike other gold tokens, KAU can be instantly spent with the Kinesis Virtual Card, worldwide. Accessible via mobile device, the virtual card lets people everywhere instantly convert their KAU holdings into local currency at the point of sale, anywhere Mastercard is accepted. Through digitalising physical gold in the form of KAU, Kinesis has successfully reintroduced gold as a currency. Can I redeem my gold? Every single gram of gold underpinning KAU is available for redemption, at the click of a button. While other gold-backed cryptos offer redemption, they often set very high minimum withdrawal limits. Offisiell nettside: https://kinesis.money/ Teknisk dokument: https://kinesis.money/resources/kinesis-whitepaper-en.pdf Kjøp KAU nå!

Kinesis Gold (KAU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kinesis Gold (KAU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 170.57M $ 170.57M $ 170.57M Total forsyning: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Sirkulerende forsyning: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 170.57M $ 170.57M $ 170.57M All-time high: $ 122.3 $ 122.3 $ 122.3 All-Time Low: $ 44.06 $ 44.06 $ 44.06 Nåværende pris: $ 118.85 $ 118.85 $ 118.85 Lær mer om Kinesis Gold (KAU) pris

Kinesis Gold (KAU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kinesis Gold (KAU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAUs tokenomics, kan du utforske KAU tokenets livepris!

KAU prisforutsigelse Vil du vite hvor KAU kan være på vei? Vår KAU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

