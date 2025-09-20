Kinesis Gold (KAU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 117.25 $ 117.25 $ 117.25 24 timer lav $ 119.24 $ 119.24 $ 119.24 24 timer høy 24 timer lav $ 117.25$ 117.25 $ 117.25 24 timer høy $ 119.24$ 119.24 $ 119.24 All Time High $ 119.24$ 119.24 $ 119.24 Laveste pris $ 44.06$ 44.06 $ 44.06 Prisendring (1H) +0.88% Prisendring (1D) +1.48% Prisendring (7D) +1.06% Prisendring (7D) +1.06%

Kinesis Gold (KAU) sanntidsprisen er $118.99. I løpet av de siste 24 timene har KAU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 117.25 og et toppnivå på $ 119.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAU er $ 119.24, mens den rekordlave prisen er $ 44.06.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAU endret seg med +0.88% i løpet av den siste timen, +1.48% over 24 timer og +1.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kinesis Gold (KAU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 170.74M$ 170.74M $ 170.74M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 170.74M$ 170.74M $ 170.74M Opplagsforsyning 1.43M 1.43M 1.43M Total forsyning 1,434,980.5846 1,434,980.5846 1,434,980.5846

Nåværende markedsverdi på Kinesis Gold er $ 170.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAU er 1.43M, med en total tilgang på 1434980.5846. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 170.74M.