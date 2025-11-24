KIKICat pris i dag

Sanntids KIKICat (KIKI) pris i dag er $ 0.00014878, med en 1.40% endring de siste 24 timene. Nåværende KIKI til USD konverteringssats er $ 0.00014878 per KIKI.

KIKICat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 148,770, med en sirkulerende forsyning på 999.94M KIKI. I løpet av de siste 24 timene KIKI har den blitt handlet mellom $ 0.00013795(laveste) og $ 0.00015188 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.102855, mens tidenes laveste notering var $ 0.00013645.

Kortsiktig har KIKI beveget seg -0.04% i løpet av den siste timen og -9.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

KIKICat (KIKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 148.77K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 148.77K Opplagsforsyning 999.94M Total forsyning 999,936,894.532791

