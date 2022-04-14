Kiirocoin (KIIRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kiirocoin (KIIRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kiirocoin (KIIRO) Informasjon Kiiro Chain's overarching vision is firmly anchored in the creation of an infinitely scalable distributed high-performance computing network. This network is poised to emerge as a pivotal cornerstone within the landscape of AI-integrated metaverse technologies. By harnessing the potential of this network, Kiiro Chain aspires to establish itself as a market leader and become the most important computing infrastructure in the era of AI. Offisiell nettside: https://kiirocoin.org Teknisk dokument: https://kiirocoin.org/assets/docs/Kiiro_Whitepaper.pdf Kjøp KIIRO nå!

Kiirocoin (KIIRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kiirocoin (KIIRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.90K $ 23.90K $ 23.90K Total forsyning: $ 16.61M $ 16.61M $ 16.61M Sirkulerende forsyning: $ 16.61M $ 16.61M $ 16.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.90K $ 23.90K $ 23.90K All-time high: $ 0.928142 $ 0.928142 $ 0.928142 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00143871 $ 0.00143871 $ 0.00143871 Lær mer om Kiirocoin (KIIRO) pris

Kiirocoin (KIIRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kiirocoin (KIIRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIIRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIIRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIIROs tokenomics, kan du utforske KIIRO tokenets livepris!

KIIRO prisforutsigelse Vil du vite hvor KIIRO kan være på vei? Vår KIIRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KIIRO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!