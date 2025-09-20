Kiirocoin (KIIRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00103029 $ 0.00103029 $ 0.00103029 24 timer lav $ 0.00106115 $ 0.00106115 $ 0.00106115 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00103029$ 0.00103029 $ 0.00103029 24 timer høy $ 0.00106115$ 0.00106115 $ 0.00106115 All Time High $ 0.928142$ 0.928142 $ 0.928142 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.90% Prisendring (7D) -0.70% Prisendring (7D) -0.70%

Kiirocoin (KIIRO) sanntidsprisen er $0.00103031. I løpet av de siste 24 timene har KIIRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00103029 og et toppnivå på $ 0.00106115, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIIRO er $ 0.928142, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIIRO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.90% over 24 timer og -0.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kiirocoin (KIIRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.07K$ 17.07K $ 17.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.07K$ 17.07K $ 17.07K Opplagsforsyning 16.57M 16.57M 16.57M Total forsyning 16,571,135.41961963 16,571,135.41961963 16,571,135.41961963

Nåværende markedsverdi på Kiirocoin er $ 17.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIIRO er 16.57M, med en total tilgang på 16571135.41961963. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.07K.